القبض على 32 مطلوبا وضبط عبوات ناسفة وصواريخ في كركوك

2021/10/24 | 23:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك – واعأعلنت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، القاء القبض على 32 مطلوبا وضبط عبوات ناسفة وصواريخ خلال 72 ساعة الماضية.وذكرت القيادة لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، أن "قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك وخلال ٧٢ ساعة الماضية تمكنت من القاء القبض على (٣٢) مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة".وأضافت، أنها "استولت على (١٨) عبوة ناسفة و (١٤) صاروخا متنوعا و (٩) قنابر مختلفة العيار و (١) قنبرة محلية الصنع ( جهنمي) و(١٢) مواد اخرى واجهزة موبايل ومنصة اطلاق صواريخ، في مناطق متفرقة من المحافظة".

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