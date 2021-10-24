النيابة السعودية توضح تعريف التحرش

2021/10/24 | 23:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تكرار جرائم التحرش في السعودية، وتصوير بعضها بالفيديو وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت النيابة العامة مفهوم التحرش وما يعاقب عليه القانون.

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