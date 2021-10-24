2021/10/24 | 23:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rzBm0Thfb2M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | محمود خوشناو: من اولويات الاتحاد الان هو التنسيق الكردي - الكردي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة | محمود خوشناو: من اولويات الاتحاد الان هو التنسيق الكردي - الكردي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).