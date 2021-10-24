مفوضية الانتخابات تحدد موعد البدء بإجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها

2021/10/24 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

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حددت مفوضية الانتخابات، موعد البدء بإجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها.

وقالت المفوضية في بيان انها "ستبدأ بإجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها اعتبارًا من يوم الاربعاء الموافق 27 تشرين الأول".

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