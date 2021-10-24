انفجار يستهدف ضابطاً في شرطة بغداد

2021/10/24 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بانفجار عبوة لاصقة كانت مثبتة اسفل عجلة مدنية تابعة لضابط برتبة مقدم.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الضابط منسوب لشرطة بغداد، وهو معاون ضابط مركز شرطة ضمن مدينة الشعلة، دون اصابات فقط اضرار بالعجلة".

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