كلاسيكو فرنسا بين مارسيليا وسان جيرمان ينتهي بالتعادل السلبي

2021/10/24 | 23:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ فشل مارسيليا في ترجمة سيطرته على قمة كلاسيكو الدوري الفرنسي، ليتعادل سلبيا مع ضيفه باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة.وشهدت المباراة تسجيل كل فريق هدفا، لكن الحكم ألغاه بعد الاستعانة بـ"الفار"، الذي أسهم أيضا في طرد المغربي أشرف حكيمي، ظهير سان جيرمان، في الدقيقة 57 من زمن اللقاء.ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد مارسيليا في المركز الخامس برصيد 18 نقطة./انتهى9

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