مفوضية الانتخابات تعلن موعد بدء العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها

2021/10/25 | 00:02 - المصدر: وكالة ناس

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مفوضية الانتخابات تبدأ بإجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها اعتبارًا من يوم الاربعاء الموافق ٢٧ تشرين الأول

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