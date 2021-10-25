ديستوبيا----- فيلم - الحب واللاحب وما بينهما - - عبد الجبار نوري

2021/10/25 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الجبار_نوري ديستوبيا* --- فيلم"الحُبْ واللاحب وما بينهما"؟!عبدالجبارنوري-السويدليس فيلم الحب واللاحب وبينهما بالعمل السينمائي الضخم ولا يشبه تلك الأفلام التي تناولت قصص الحب والغرام والهيام وباتت أيقونة للعاشقين بل هو محبوك بتكنيك حديث بحبكة بسيطة واضحة تكاد تبوح بما لديها بأسر المشاهد والمتلقي الوقوف في المحطة التي يقودك المخرج اليوناني العبقري " لانثيموس " أليها وهي تلك المساحة الجغرافية التأملية ا ......





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