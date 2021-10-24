خطط بايدن الاقتصادية.. بيلوسي تبدي

2021/10/25 | 00:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، الأحد، أن الديمقراطيين اقتربوا من التوصل إلى "اتفاق" لتزويد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بمسودة لخطة العمل الخاصة بمشروعين ضخمين، هذا الأسبوع.

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