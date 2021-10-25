وزير القوى العاملة المصري يبحث مع نظيرة العراقي تعزيز التعاون المشترك

2021/10/25 | 00:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: بحث محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري، مع عادل الركابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، التعاون المشترك بين البلدين في مجالات عمل الوزارتين.كما بحثا على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته 95 المنعقدة …

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