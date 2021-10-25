2021/10/25 | 00:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HokwbhHJMew

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سلاح الحشد الشعبي.. الاسثمار الانتخابي والتوظيف السياسي | تقرير: بشير الحسن) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سلاح الحشد الشعبي.. الاسثمار الانتخابي والتوظيف السياسي | تقرير: بشير الحسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).