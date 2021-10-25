اكتشاف مدينة اشورية في العراق

2021/10/25 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن علماء آثار إيطاليون وأكراد الأحد اكتشاف معاصر نبيذ تعود لأكثر من 2700 عام وجداريات ضخمة في قناة للري، في موقعين أثريين بشمال العراق، تعود لعهد الملك الأشوري سرجون الثاني وابنه سنحاريب.

وأعلنت الأحد بعثة مشتركة من علماء آثار إيطاليين وعلماء آثار من مديرية الآثار في دهوك في إقليم كردستان شمال العراق، اكتشاف الآثار التي تعود إلى عهد الملك سرجون الثاني (721-705 قبل الميلاد) وابنه سنحاريب الذي خلفه.

وعثر المنقبون على "معاصر نبيذ صناعي" تعود لحقبة سنحاريب في موقع قرب قرية خنس في دهوك، كما يشرح عالم الآثار من جامعة أوديني الإيطالية بوناكوسي والمدير المشارك للبعثة الإيطالية دانييلي موراندي بوناكوسي لفرانس برس.

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