2021/10/25 | 00:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ انتهت مباراة ريال سوسييداد مع مضيفه اتلتيكو مدريد بالتعادل الايجابي 2-2 في الجولة العاشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم / الليغا /.تقدم سوسييداد بهدفين سجلهما النرويجي ألكسندر سورلوث (7) والسويدي أليكسندر إيزاك (48) لكن الاوروغواياني لويس سواريز انقذ اتلتيكو من الخسارة بتسجيله هدفين (61 و77 من ركلة جزاء).وبات ريال سوسييداد متصدراً الدوري الاسباني بـ21 نقطة ، بفارق نقطة عن ريال مدريد واشبيلية ، فيما بات رصيد اتلتيكو مدريد 18 نقطة في المركز الرابع بفارق الاهداف عن ريال بيتيس واوساسونا.وفي مباراة أخرى تغلب ريال بيتيس على ضيفه رايو فايكانو 3-2./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال سوسييداد يتعادل مع اتلتيكو ويقتنص صدارة الليغا الاسبانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال سوسييداد يتعادل مع اتلتيكو ويقتنص صدارة الليغا الاسبانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).