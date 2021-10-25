القبض على 32 مطلوبا وضبط صواريخ وعبوات ناسفة في كركوك

2021/10/25 | 00:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ القت القوات الامنية القبض على 32مطلوبا وضبطت مواد متفجرة جنوبي كركوك.وقال مصدر في قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك :" ان القوات الامنية القت القبض على (٣٢) مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة ، واستولت على (١٨) عبوة ناسفة و (١٤) صاروخا متنوعة و (٩) قنابر هاون مختلفة العيار ومنصة اطلاق صواريخ "./انتهى

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