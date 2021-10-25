2021/10/25 | 00:39 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 25 أكتوبر 2021 | 12:21 صباحاً

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بيان القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات

اجتمعت القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات مساء اليوم في مكتب السيد رئيس ائتلاف دولة القانون .



وناقش المجتمعون الاحداث والوقائع التي تثبت وجود خلل كبير فيما اعلن من نتائج وما ادى اليه من توترات سياسية واجتماعية ..



واتفقت القوى المجتمعة على تاكيد رفضها لما اعلن من نتائج ورفضها طريقة المفوضية الانتقائية في التعامل مع الطعون القانونية ومطالبتها بالنظر بجدية في جميع الطعون المقدمة لها واجراء العد والفرز اليدوي الشامل ولجميع المحطات وبشفافية كاملة وتصحيح الاخطاء التي رافقت عملية احتساب الاصوات واعلانها ..



وندعو السيد رئيس الجمهورية الى التدخل باعتباره حاميا للدستور لمنع اتجاه الاحداث نحو ماهو اخطر كما يتقدم الحاضرون بشكرهم وتقديرهم للقوات الامنية لحمايتها للمتظاهرين وللمتظاهرين السلميين المطالبين بالعدالة واستعادة الحقوق على التزامهم وانضباطهم العاليين ونعرب عن دعمنا للمطالب المشروعة واستمرار جميع الفعاليات المتاحة دستوريا لتحقيق ذلك .

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