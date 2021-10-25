مفوضية الانتخابات العراقية تحدد موعد الفرز اليدوي في الطعون المقدمة

2021/10/25 | 00:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، الأحد، أنها ستبدأ إجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها يوم الأربعاء، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

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