2021/10/25 | 00:49 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإكوادور.. مصرع 4 متسلقي جبال على الأقل إثر انهيار ثلجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/25 | 00:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإكوادور.. مصرع 4 متسلقي جبال على الأقل إثر انهيار ثلجي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإكوادور.. مصرع 4 متسلقي جبال على الأقل إثر انهيار ثلجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).