-بدون رقابة- .. وع اللى جرى..؟! (2) - سعيد علام

2021/10/25 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_علام جرب اجولك ..



بس خليك شهمواثبت لظرف المعانى الحلوة ..



يامسكينجرب اجولكعبد الرحمن الابنودىلمن يسأل ويريد ان يعرف، وليس لديه عوائق عقلية او نفسية.موقف نظام مبارك من برنامج "بدون رقابة"، اعداد وتقديم سعيد علامالبداية كانت ..- حلقة كل اسبوع.- على القناة الاولى.



(بالاضافة للفضائية المصرية).- يوم الاذاعة، السبت من كل اسبوع.- موعد الاذاعة، بعد نش ......





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