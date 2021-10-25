2021/10/25 | 01:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت وسائل إعلام تابعة لـ "إسرائيل" إن رحلة جوية ستنطلق من الرياض إلى تل أبيب مساء الإثنين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ونقلت صحيفة "أورشليم بوست" خبراً تابعه "ناس" أكدت فيه أن "رحلة جوية ستنطلق من مطار الرياض إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلام’إسرائيلي’: رحلة مباشرة من الرياض إلى تل أبيب خلال ساعات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلام’إسرائيلي’: رحلة مباشرة من الرياض إلى تل أبيب خلال ساعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).