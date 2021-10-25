تحذيرات من

2021/10/25 | 01:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعهبت عواصف مطرية على شواطئ شمال كاليفورنيا وتسببت بغرق الطرق السريعة واقتلاع الأشجار وحدوث انزلاقات طينية بالمناطق التي شهدت حرائق غابات مؤخرا، فيما توقعت الأرصاد هطول أمطار قياسية.وأفادت الأرصاد الجوية يوم الأحد بأن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية صاحبها مستوى عال من الرطوبة القادمة من المحيط الهادئ، ومن المتوقع أن تتحرك جنوبا خلال الأيام القليلة المقبلة.وحذر مكتب ساكرامنتو التابع لدائرة الأرصاد الجوية الوطنية من احتمال "هطول أمطار تاريخية".ووردت أنباء عن أن الفيضانات اجتاحت منطقة خليج سان فرانسيسكو، ما أدى إلى إغلاق الشوارع في بيركلي وإغراق ساحة باي بريدج في أوكلاند.ومع شروق الأحد بالتوقيت المحلي سجل جبل تامالبايس شمال سان فرانسيسكو أكثر من 6 بوصات من الأمطار خلال الساعات الاثنتي عشرة الماضية.

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