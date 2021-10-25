صفقة الطائرات المسيَّرة..

2021/10/25 | 01:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، التعليق على تأخر البت في طلبات قطر لشراء طائرات بدون طيار من الولايات المتحدة، بحسب تصرير لصحيفة "وول ستريت".

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