2021/10/25 | 01:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عبدالرحمن ابراهيم

نفذت قوة من معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي عملية تمكنت خلالها من العثور على وثائق مهمة عن الارهابيين تكشف اماكن تواجدهم ومخططاتهم المستقبلية.

وتضمنت هذه الوثائق معدات فنية تحوي معلومات مكتوبة و تسجيلات مصورة وذاكرة الكترونية واجهزة اتصال تعود لعصابات داعش الارهابية في محافظة الأنبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثائق مهمة لداعش بيد الاستخبارات) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثائق مهمة لداعش بيد الاستخبارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).