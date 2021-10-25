ظهور بارز لـ

2021/10/25 | 01:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فعلها ريال مدريد مجدداً وحسم موقعة الـ"كلاسيكو" للمرة الرابعة توالياً بفوزه على غريمه برشلونة في معقله "كامب نو" بنتيجة 2-1 الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم الذي بقيت الصدارة فيه لريال سوسييداد رغم تفريطه بتقدم 2-صفر على أرض أتلتيكو مدريد حامل اللقب والاكتفاء بالتعادل 2-2.

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