البيت الأبيض: بايدن يحظى بفطور

2021/10/25 | 02:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض في بيان، مساء الأحد، أن اجتماع الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع عضوين ديمقراطيين في مجلس الشيوخ نجمت عنه "محادثات مثمرة".

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