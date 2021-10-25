بفارق ثانية واحدة.. فيرستابن يطيح بهاميلتون

2021/10/25 | 02:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفوق سائق "ريد بول" الهولندي ماكس فيرستابن على بطل العالم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون وابتعد في صدارة الترتيب العام، بعد فوزه بجائزة الولايات المتحدة الكبرى

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