المرصد السوري: قصف يستهدف موقعين لقوات النظام وحلفائه في القنيطرة

2021/10/25 | 03:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المرصد السوري لحقوق الإنسان، ليل الأحد الاثنين، أن طائرة استهدفت بصاروخين مركزين عسكريين تابعين لقوات النظام السوري وحلفائه في محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد.

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