2021/10/25 | 03:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، الأحد، تفجير مطعم في حي شعبي بأوغندا، مساء السبت، والذي نجم عنه مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة خمسة آخرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("داعش" يتبنى مسؤولية تفجير استهدف مطعما في أوغندا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("داعش" يتبنى مسؤولية تفجير استهدف مطعما في أوغندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).