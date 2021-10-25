سعد الجبري يهاجم محمد بن سلمان ويكسر صمته لأول مرة منذ فراره من السعودية

2021/10/25 | 04:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كسر المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري صمته، للمرة الأولى، منذ فراره من المملكة العربية السعودية عام 2017، مع تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد، خلفا للأمير محمد بن نايف.

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