إيقاف خمسة سعوديين صوروا مشاهد تمثيلية مرتدين

2021/10/25 | 05:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الشرطة السعودية، الأحد، إيقاف خمسة مواطنين بعد أن صوروا مشاهد تمثيلية متنكرين كنساء "بهدف كسب مشاهدات ومتابعات عالية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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