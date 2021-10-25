أصحاب عقود ألوقف الشيعي في ديالى يناشدون وزير المالية باطلاق التخصيصات ضمن موازنة 2021 لصرف مستحقاتهم المتوقفة منذ سنوات

2021/10/25 | 06:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناشد اصحاب عقود في مكتب ديوان الوقف الشيعي في محافظة ديالى وزير المالية علي علاوي باطلاق التخصيصات المالية ضمن موازنة 2021 لصرف مستحقاتهم المتوقفة منذ سنوات وهم اصحاب عوائل واولاد شهداء ويواجهون ظروفا معيشية صعبة.واوضحوا في بيان تسلمت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان مكتب الديوان في ديالى رفع اسماء اصحاب العقود في المحافظة الى ديوان الوقف الشيعي في بغداد الذي قام بدوره بتحويلها الى وزارة المالية بهدف استحصال الموافقة على صرف مستحقات اصحاب العقود.واضافوا لقد سئمنا من تكرار الوعود على مدى السنوات الماضية بايجاد حلول لمشكلتنا لكن دون جدوى والان الكرة في ساحة وزارة المالية وننتظر منها انصافنا وانصاف عوائلنا التي طال انتظارها وعانت طويلا من شغف العيش في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والارتفاع غير المسبوق للاسعار بعد قرار رفع سعر الدولار امام الدينار العراقي اضافة الى الارتفاع الكبير بنسبة البطالة بين صفوف الشباب وصعوبة الحصول على فرص عمل بالقطاع الخاص في المحافظة.واكدوا ان البعض منهم متزوج ولديه اطفال والاخر اولاد شهداء ضحى اباؤهم بارواحهم من اجل الدفاع عن الوطن ضد تنظيم داعش الارهابي وقسم منهم اصحاب شهادات جامعية..وفي ضوء ذلك على الدولة وعلى وزارة المالية بالذات ان تطلق التخصيصات وصرف رواتبنا لتمكننا من توفير سبل العيش لعوائلنا واولادنا...وبعكسه سنضطر الى التظاهر والاعتصام السلمي بحسب ما منحه الدستور الى ان تتحقق مطالبنا العادلة./انتهى

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