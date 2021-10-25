2021/10/25 | 06:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع الجيش السوداني الدخول والخروج من العاصمة الخرطوم، الاثنين، بعد انتشار أنباء حول حملة مداهمات نفذتها القوات العسكرية بحق عدد من المسؤولين في الحكومة الانتقالية للبلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش السوداني يمنع الدخول والخروج من الخرطوم.. ومخاوف من قطع الإنترنت) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش السوداني يمنع الدخول والخروج من الخرطوم.. ومخاوف من قطع الإنترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).