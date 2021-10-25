جافي.. أصغر لاعب يشارك أساسيا في

2021/10/25 | 06:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات الفتى المراهق، بابلو مارتن جافيرا المعروف بـ"جافي"، أصغر لاعب يشارك في "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد لهذا القرن، وفقا لما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية.

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