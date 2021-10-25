الصيهود : قوى الاطار التنسيقي تريد اعادة الثقة بالعملية السياسية من خلال تقويض عمليات التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات

2021/10/25 | 07:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون الفائز بالانتخابات محمد سعدون الصيهود عن ان قوى الاطار التنسيقي تريد اعادة الثقة بالعملية السياسية من خلال تقويض عمليات التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات.واوضح الصيهود في بيان صحفي اليوم :" ان مطالب القوى المنضوية تحت خيمة الاطار التنسيقي ، هي مطالب حقة ومشروعة تكمن باعادة عملية العد والفرز اليدوي ، وان الغرض منها ليس من اجل زياده هنا ونقصان هناك ، انما من اجل اعادة الثقة بالعملية السياسية برمتها ".واضاف انه :" في حال استمر الوضع على ما هو عليه من التلاعب والغش في نتائج الانتخابات ، فلن نشهد انتخابات قادمة ، علما ان عملية التزوير جرت في عدة مراحل "./ انتهى س

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