الصحف تواصل متابعة التحركات لتشكيل الكتلة الاكبر والمعارضة السياسية في البرلمان

2021/10/25 | 07:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الخامس والعشرين من تشرين الاول ، متابعة مفاوضات وتحركات القوى السياسية لتشكيل الكتلة الاكبر والمعارضة البرلمانية ..وقضايا اخرى سياسية واقتصادية وامنية .وقالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" استبعد ائتلاف دولة القانون تشكيل الكتلة الصدرية وحدها الكتلة النيابية الاكبر، و اكد وصول الاطار التنسيقي الى 85 مقعدا ويتفاوض حاليا مع القوى الكردية والسنية لتشكيل الكتلة الاكبر".واشارت الصحيفة الى قول عضو ائتلاف دولة القانون، وائل الركابي:" ان الكتلة الاكبر ستكون ضمن الاطر القانونية والدستورية ، من خلال تشكيل كتلة مكونة من 165 مقعدا تتكون من تحالفات، لأنه لا يمكن لكتلة معينة وحدها ان تشكل هذا العدد ".واضاف الركابي :" ان التحالفات التي تسبق اختيار الكتلة الاكبر، والتي سيتم من خلالها اختيار وتحديد رئيس الجمهورية، ستأتي عبر قنوات تفاوضية بين الكتل السياسية .وهذه المرحلة تتم بعد ان تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات"، لافتا الى: " ان الاطار التنسيقي الآن يسير نحو خطا واضحة، حيث هناك اطراف كثيرة رافضة لنتائج الانتخابات بل تطالب بالغائها والبعض يطالب بالغاء الانتخابات اصلا ".واوضح:" ان موضوع تشكيل الكتلة والمشاركة بالحكومة وتسمية رئيس الوزراء الآن بالنسبة للواقع العملي ، لا يوجد حديث بهذا الموضوع، لان الاطار التنسيقي اصدر بيانا بأن المفاوضات ستكون بعد الانتهاء من العد والفرز اليدوي او اعلان النتائج النهائية من قبل المفوضية والمصادقة عليها ، حينها ينطلق الاطار التنسيقي في التفاوض لتشكيل الكتلة الاكبر"، مبينا :" ان الاطار التنسيقي الى الآن جمع ، كمقاعد شيعية فقط ، 85 مقعدا تقريبا".فيما قال المتحدث باسم تحالف تقدم، سعود المشهداني، بحسب / الزوراء / :" ان التحالف ينتظر المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المفوضية من اجل التحرك نحو التفاهمات مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة ".واضاف:" لحد الآن لم تتضح الرؤية بالنسبة لتحالف تقدم بشأن تشكيل الكتل داخل البرلمان.وان جولات الحلبوسي تضمنت عقد لقاءات فقط، وليس اتفاقات".صحيفة / الزمان / تابعت تواصل اعتصام المحتجين على نتائج الانتخابات امام المنطقة الخضراء .وتحدثت عن تحركات لتشكيل معارضة سياسية في البرلمان .وقالت بهذا الخصوص :" واصل المحتجون اعتصامهم لليوم السادس على التوالي بالقرب من المنطقة الخضراء للمطالبة باعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ، اظهرت زحف المحتجين نحو احد بوابات المنطقة ، مما دفع ذلك الى تعزيز وجود القوات الامنية خشية اقتحام المنطقة من جهة الجسر المعلق".واضافت الصحيفة :" تجري بعض الكتل الفائزة حراكا لتشكيل معارضة سياسية في البرلمان الجديد"، مشيرة الى لقاء امين عام حركة / امتداد / علاء الركابي في السليمانية ،رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد ، لمناقشة آلية توحيد الحركتين لتشكيل جبهة معارضة سياسية .وتابعت / الزمان / :" ان تحالف الفتح ابدى استغرابه من بيان مجلس الأمن الذي هنأ بنجاح الانتخابات قبل أن تحسم الطعون القانونية ،برغم الاعتراضات الكثيرة من غالبية القوى السياسية والمرشحين ، وهو أمر يخرج المنظمة الدولية وبعثتها عن الحيادية ويثير التساؤلات بشان دورها".ونقلت عن رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة قوله :" ان الشكاوى والطعون المقدمة قد ينتج عنها تغير وتبدل في النتائج ، لاسيما مع الالتفات الى ان المفوضية وافقت لحد الان على اعادة العد والفرز اليدوي لأكثر من 150 محطة في محافظات بابل ونينوى وبغداد والبصرة".واضاف طعمة :" نستغرب اصدار مجلس الامن بيانا بشأن الانتخابات العراقية التي وصفها بالنزاهة والاكفأ فنيًا ، برغم وضوح وقائع رقمية تدل على وجود تباين وتعارض في اعلانات المفوضية المتعددة للنتائج ".في شأن آخر تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، ملف شحة المياه والتفاهمات مع تركيا وايران بشأنه .وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" اكد وزير الموارد المائيَّة مهدي رشيد الحمداني ان الزيارات المستمرة مع تركيا اثمرت نتائج ايجابيَّة منها دخول مذكرة التفاهم التي وقعت عام 2009 حيز التنفيذ، ومن اهم بنودها اعطاء حصة عادلة للعراق من المياه ، بينما لوَّح بتقديم شكوى ضد ايران في المحكمة الدولية عقب قطع جميع واردات المياه المتجهة للعراق من الجمهورية الاسلامية".وقال الحمداني، في تصريح لـ /الصباح/، خلال مشاركته بمؤتمر المياه في القاهرة: " على على العكس من التفاهمات مع تركيا، نتمنى ان نتفاهم قريباً مع الجارة الصديقة ايران، كون العراق المتضرر الاكبر من التغيرات المناخية الاخيرة".واضاف : "طالبت الوزارة ، عبر الخارجية والرئاسات الثلاث ، بتقديم شكوى رسمية في المحكمة الدولية على ايران لاجل ان تستجيب وتطلق حصة العراق من المياه".وعن مشاركة العراق في (اسبوع القاهرة للمياه)، قال الحمداني :" ان مشاركتنا في هذا المحفل هي رسالة اهتمام عراقية بشأن المياه، كما ان هناك لقاءات ثنائية سيجريها الوفد لاسيما مع الجانب المصري الذي تربطنا معه علاقات كبيرة، فنحن دولتا مصب ولدينا المعاناة نفسها ونواجه تحديات كبيرة على مستوى عالٍ، لذلك نحن نستفيد من الخبرات المصرية الكبيرة في هذا المجال، كما أنَّ المؤتمر فرصة للاطلاع على التقنيات الحديثة التي تواجه التغيرات المناخية، فضلاً عن تقديم ورشة عمل في المؤتمر لتوضيح المتغيرات المناخية التي أثرت في العراق الذي تعرض الى جفاف كبعض الدول"./ انتهى

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