السودان.. اعتقال 5 مسؤولين مدنيين وتعطل الإنترنت في الخرطوم

2021/10/25 | 07:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون سودانيون إن القوات العسكرية اعتقلت ما لا يقل عن خمسة من كبار المسؤولين الحكوميين، وفقا لوكالة أسوشيتدبرس.

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