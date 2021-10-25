السودان: انقلاب واعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والسيادة

2021/10/25 | 07:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أكد تجمع المهنيين السودانيين، أن هناك تحركا عسكريا يهدف للاستيلاء على السلطة.



ويأتي ذلك بعد أنباء عن اعتقال عدد من الوزراء في الحكومة السودانية.

وذكرت وسائل إعلام أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية، أن تم القبض على عدد من وزرائه.

وطالب تجمع المهنيين السودانيين جماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه.

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