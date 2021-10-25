2021/10/25 | 08:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما وثقت بوديليني دي سويزا مشهداً مذهلاً لمجموعة من الفهود وهي تعبر نهراً هائجاً، كانت المصورة في رحلة سفاري إلى محمية "ماساي مارا" في كينيا، عام 2020.وتلقت الصورة "إشادة كبيرة" في مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقدت أنها لن تنجو.. مصورة توثق مشهدا يحبس الأنفاس لمجموعة فهود تعبر نهرا هائجا في كينيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقدت أنها لن تنجو.. مصورة توثق مشهدا يحبس الأنفاس لمجموعة فهود تعبر نهرا هائجا في كينيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).