2021/10/25 | 08:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني اتهم مسؤول كبير سابق بالمخابرات السعودية ولي العهد محمد بن سلمان باستهدافه، ووجه التماسا علنيا غير مسبوق للإدارة الأمريكية للمساعدة في إطلاق سراح أبنائه المسجونين في السعودية.عمل سعد الجبري مساعدا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول استخباراتي سعودي سابق يناشد إدارة بايدن المساعدة في إطلاق سراح أبنائه المركز الخبري الوطني.

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