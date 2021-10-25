لكسر الجمود في قمة المناخ.. إعداد خطة تمويل جديدة للدول النامية

2021/10/25 | 08:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة الغارديان أن المملكة المتحدة وألمانيا وكندا يعدون خطة تمويل جديدة، لمساعد الدول الفقيرة على التعامل مع آثار الانهيار المناخ، في محاولة لكسر الجمود بين البلدان المتقدمة والنامية في قمة المناخ "كوب 26".

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