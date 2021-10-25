2021/10/25 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دينا_سليم_حنحن دينا سليم حنحن - رواية "ما دوّنه الغبار".محمد معتصم - ناقد أدبي من المغربروائية متمرسة، كاتبة بالطبيعة، كاتبة محترفة، اتخذت من الكتابة خاصة السردية وسيلتها في التعبير عن مواقفها وآرائها وعبرها، كذلك توجّه وتبدع ضمن جمالية سردية تزاوج بين الإبداع الأدبي التخييلي، ومساءلة الإنسان، والمرحلة والواقع، وهي بذلك تمنح الكتابة حقيقتها التي وجدت من أجلها، أي أن الكتابة لم يوجدها الإنسان الأول لل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دينا سليم حنحن - رواية -ما دوّنه الغبار-. محمد معتصم - ناقد أدبي من المغرب - دينا سليم حنحن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دينا سليم حنحن - رواية -ما دوّنه الغبار-. محمد معتصم - ناقد أدبي من المغرب - دينا سليم حنحن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).