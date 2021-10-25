أخبارلا نتداولها عمدا - محمد حسين يونس

2021/10/25 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس .هل أحضرت جيوش البدو طعامها و إحتياجاتها المعيشية معها من الجزيرة العربية وهي تنشرالإسلام بحد السيف بين سكان المجتمعات المحيطة.نفس السؤال ..



عن جيوش المأمون عندما أعادت إستعمار مصر ورجع كل جندى من جنودة و ملء كفيه دنانير ذهب غنائم..



و سليم الأول العثماني الذى شحن كل كنوز مصر وخيرة رجالها إلي بلده برا و بحرا بعدما غزا المنطقة و إحتل أقطارها.



هذه الجيوش الجرارة عندما كانت تستقر في ......





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