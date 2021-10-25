2021/10/25 | 08:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف مجلس الخدمة الاتحادي عن تحويل ملفِّ تعيينات المشمولين بقرار 315 إلى الجهات المعنيَّة لمعالجة تثبيتهم على الملاك الدائم بعد استحداث درجات وظيفية جديدة.وقال مدير دائرة التنسيق والمتابعة في المجلس آرام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخدمة الاتحادي يصدر توضيحًا مهما بشأن المشمولين بقرار 315 المركز الخبري الوطني.

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