سان جيرمان بعشرة لاعبين يتعادل مع مارسيليا

2021/10/25 | 08:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني فقد باريس سان جيرمان، نقطتين بعدما لعب بعشرة لاعبين لأكثر من نصف ساعة ليتعادل 0-0 مع مضيفه أولمبيك مارسيليا، في قمة المرحلة الـ11 من الدوري الفرنسي وسط شغب بسيط من الجماهير.وتوقف […]

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