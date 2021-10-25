2021/10/25 | 08:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

تشير الأنباء الواردة من السودان، الإثنين، إلى تحركات عسكرية في العاصمة الخرطوم مع وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وتشير المعلومات إلى أنّ قوات عسكرية اعتقلت أعضاء مدنيين بمجلس السيادة الانتقالي ووزراء في الحكومة الإنتقالية واقتادتهم إلى جهات غير معلومة.

كما تشير إلى اقتحام منزل منزل وزير الصناعة إبراهيم الشيخ واقتياده إلى جهة غير معلومة، مع وصول تعزيزات عسكرية إلى الخرطوم بعد اعتقالات لوزراء وقيادات مدنية في الحكومة السودانية.

وتقول مصادر سودانية، إنّ خدمة الإنترنت والاتصالات قطعت بشكل كامل في الخرطوم.

وأصدر تجمع المهنيين السودانيين بياناً أعلن فيه عن تحرك عسكري للاستيلاء على السلطة، داعياً إلى إضراب عام واعتصام مدني في مواجهة "الانقلاب العسكري".

فيما ذكرت وسائل إعلام، أنّ احتجاجات اندلعت في الخرطوم شملت حرق إطارات سيارات إثر اعتقال قيادات من الائتلاف الحاكم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان تصحو على انقلاب عسكري.. حمدوك تحت الإقامة الجبرية واعتقالات للوزراء!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان تصحو على انقلاب عسكري.. حمدوك تحت الإقامة الجبرية واعتقالات للوزراء!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).