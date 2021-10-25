2021/10/25 | 08:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني قفزت أسعار النفط يوم الاثنين، لتواصل مكاسبها لتصل إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات حيث ظل الإمدادات العالمية شحيحة وسط طلب قوي على الوقود في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في العالم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خام برنت يقفز فوق لـ86 دولاراً للبرميل الواحد المركز الخبري الوطني.

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