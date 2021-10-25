توتر في السودان.. تحركات عسكرية واعتقالات لوزراء وتجمع المهنيين يدعو المواطنين للنزول إلى الشارع

2021/10/25 | 08:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد السودان تحركات عسكرية فجر الإثنين، واعتقالات لوزراء من الشق المدني للمجلس الانتقالي في البلاد، ودعوات للنزول إلى الشوارع من جانب تجمع المهنيين السوداني للتصدي لهذه التحركات في البلاد

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