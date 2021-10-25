تحرك جديد من مجلس الخدمة الاتحادي بخصوص ملف التوظيف

2021/10/25 | 08:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حول مجلس الخدمة الاتحادي، الإثنين، ملف تعيينات المشمولين بقرار 315 إلى الجهات المعنية، لمعالجة تثبيتهم على الملاك الدائم بعد استحداث درجات وظيفية جديدة.

وقال مدير دائرة التنسيق والمتابعة في المجلس آرام صباح عثمان في تصريح تابعه NRT عربية، (25 تشرين الأول 2021)، إنه "تم تشكيل لجان مختصة بالتنسيق مع الجهات المستفيدة من تعيينات المشمولين بقرار 315، وكذلك الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، من أجل العمل على معالجة ملف تثبيتهم على الملاك الدائم عند وجود الوفرة المالية ممن امضوا خمسة اعوام فما فوق".

وأضاف عثمان، أن "تحويل الملف إلى هذه الجهات جاء كون تطبيق قرار التثبيت يتطلب استحداث درجات وظيفية جديدة للمشمولين به، وذلك يتم بمتابعة الجهات أعلاه لتنفيذ القرار وأخذ كل منهم استحقاقه بحسب الضوابط والشروط الخاصة بالتثبيت".

N.A

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