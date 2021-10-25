السودان.. اعتقال غالبية الوزراء ودعوات للعصيان المدني

2021/10/25 | 08:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر سياسية لرويترز إنه تم اعتقال غالبية أعضاء مجلس الوزراء السوداني وعدد كبير من قادة الأحزاب الموالية للحكومة.

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