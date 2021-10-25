مجلس الخدمة الاتحادي يتحرك لتثبيت المشمولين بقرار 315

2021/10/25 | 09:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، عن تحويل ملفِّ تعيينات المشمولين بقرار 315 إلى الجهات المعنيَّة لمعالجة تثبيتهم على الملاك الدائم بعد استحداث درجات وظيفية جديدة.وقال مدير دائرة التنسيق والمتابعة في المجلس آرام صباح عثمان في حديث صحفي، إنه “تم تشكيل لجان مختصة بالتنسيق مع الجهات المستفيدة من تعيينات المشمولين بقرار 315، وكذلك […]

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