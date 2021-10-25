2021/10/25 | 09:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين يعلن إطلاق رواتب الحشد الشعبي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يعلن إطلاق رواتب الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يعلن إطلاق رواتب الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).